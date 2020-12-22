أبرز أفلام نجلاء فتحي في عيد ميلادها

متابعة بتجـــــــــرد: لقبّت الفنانة نجلاء فتحي بزهرة السينما المصرية، لأنها أجادت دور الفتاة الرومانسية الحالمة.

وبرز ذلك خصوصاً في الأفلام التي جمعتها مع الفنان الراحل محمود ياسين، الذي شكلت معه واحدة من أشهر ثنائيات السينما المصرية، برصيد 20 فيلم.

في مقابل ذلك، ظهرت النجمة المصرية في أدوار كانت فيها “المرأة الحديدية”، و”الزوجة المتمردة”، وصاحبة أشهر جريمة في “عفواً أيها القانون”.

وبمناسبة ذكرى ميلادها التي تحلّ يوم 21 ديسمبر، نعرفكم إلى أبرز قصص أفلام نجلاء فتحي خلال مسيرتها الفنية.

وتمضي الأحزان (1979)

يجد (الدكتور هاشم)، محمود ياسين، نفسه في مواجهة الموت، الذي يخطف أغلى البشر من حوله والدته، والده، وحبيبته.

لذلك، يسخّر نفسه لتحدي الموت ومساعدة البشر، ما دفعه لإنقاذ (سهير)، نجلاء فتحي، المصابة بمرضٍ خطير، عن طريق إجراء عملية جراحية لها.

بعد نجاح العملية، تتطور العلاقة بينهما لتتحول إلى علاقة حب.

ثم تحدث مفاجأة تغير مجرى أحداث فيلم على طول الأحزان، وتنتهي بانتحار سهير.

أذكريني (1978) .. رومانسية نجلاء فتحي

بعد أن تنتقل (منى)، نجلاء فتحي، إلى العيش مع عمها، تجمعها قصة حب قوية مع الكاتب الشهير (محمود حسين)، محمود ياسين.

لكن، تتعرض علاقتهما للخطر، ويتغير مسار الأحداث، ويتزوج محمود من (ليلى)، التي تعاني من مرضٍ في القلب.

وتتزوج منى من رجلٍ آخر، وتنجب منه. لكن كل شيء يتغير بعد تعرض محمود لحادث.

عفواً أيها القانون (1985)

الدكتور (علي)، محمود عبد العزيز، و(هدى)، نجلاء فتحي، زوجان يحبان بعضهما. لكن علي يعاني من عقدة نفسية، تجعله غير قادر على الاندماج مع الجنس الآخر.

تحاول هدى مساعدته، وعرضه على أطباء مختصين لمعالجته.

وحين يبدأ بالشفاء، وتختفي تلك العقدة النفسية، يخون زوجته مع صديقة لهما.

لعدم كفاية الأدلة (1987)

يهجر (إبراهيم) صلاح السعدني زوجته (فوزية) نجلاء فتحي، ويرحل من البلدة.

يستقر إبراهيم في القاهرة، حيث يتزوج من (حسنية). تلحق به فوزية، ويتنكر إبراهيم معرفته بها، ويدّعي لضابط المباحث، أنها مجنونة، مستغلّاً أنها لا تملك ما يثبت شخصيتها.

ثم يأتي إبراهيم بزوجين، يدعيان بأوراق مزيفة أبوتهما لطفلتها، فتنهار فوزية وتصاب بالاكتئاب، ويدخلونها مستشفى الأمراض العقلية.

تتعاطف الصحافية (فريدة) معها، وتحاول مساعدتها بشتى السبل، وتتعقد الأحداث.

نجلاء فتحي في أحلام هند وكاميليا (1988)

(هند) عايدة رياض أرملة شابة، تعمل في خدمة المنازل، تلتقي مع (عيد) أحمد ذكي النصاب، الذي يحبها فعلاً، ثم يدخل السجن، وتكون حينها هند حامل.

أما (كاميليا) نجلاء فتحي، فهي فتاة مطلقة وجميلة، تعمل خادمة أيضاً، وتعيل شقيقها العاطل وزوجته وأطفاله، مقابل أن يسمح لها بالسكن في منزله، حتى تتمرد كاميليا على وضعها المعيشي السيء.

نجلاء فتحي امرأة مطلقة (1986)

يطلق (فتحي) محمود ياسين، زوجته من أجل الزواج من سكرتيرته (سلوى) نجلاء فتحي.

ولكن تتعاطف سلوى مع الزوجة السابقة لقسوة ظروفها المادية، وخصوصاً عندما تكتشف أنها حامل.

لاحقاً، تتفاجأ الزوجة بأن فتحي يطمع في الاستيلاء على الأرض التي تملكها، وتتصاعد الأحداث.

المرأة الحديدية (1987)

تتزوج (ماجدة) نجلاء فتحي من خطيبها (حسن) فاروق الفيشاوي، بعد قصة حب. إلا أنه يُقتل في شهر العسل.

وعندما تعجز الحكومة عن إلقاء القبض على القتلة، تقرر ماجدة الانتقام له، ووتلاحق القتلة الأربعة واحداً تلو الآخر.