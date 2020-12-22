هاني شاكر.. نقيب الموسيقيين صاحب المواقف الصارمة

متابعة بتجــــــــــرد: احتفل النجم هاني شاكر يوم أمس في 21 ديسمبر بعيد ميلاده الثامن والستين، ومعه الملايين من عشاقه، إذ يرتبط صوته بالكثير من الأعمال الراقية التي لا تنسى مهما مرّ عليها الزمن.

فعلى مدار نحو خمسين عاماً، قدّم أمير الغناء العربي مئات الأغنيات، التي لفتت الأنظار لموهبته منذ بداياتِه في عالم الفن، كما زامل عدداً من كبار الفنانين، الذين آمنوا به وقدموا له الدعم، ومن بينهم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والنجمة الراحلة شادية.

عام 2015، فاز أمير الغناء العربي بمقعد رئاسة نقابة الموسيقين في مصر. ويستمر في منصبه حتى اليوم، ومنذ ذلك التاريخ، بدأ باتخاذ سلسلةً من الإجراءات، التي قال إنها “نابعة من حرصه على حماية الفن المصري”.

هكذا تعامل النجم هاني شاكر مع المهرجانات الشعبية

في مطلع العام الجاري، أصدر قراراً بمنع 16 من مغني المهرجانات من إقامة حفلاتٍ موسيقية. وجاء قراره بعد الواقعة المثيرة للجدل، التي حدثت مع حسن شاكوش وعمر كمال.

وكان هاني شاكر دائم الانتقاد لمغني المهرجانات، معتبراً أن أغنياتهم تترك “أثراً سلبياً في نفوس المستمعين، خصوصاً الأجيال الجديدة”.

وقد شهد هذا الخلاف المستمر حتى اليوم الكثير من التطورات، من بينها أزمة حمو بيكا، التي وصلت إلى حكم بسجن بيكا ثلاثة أشهر، إلا أن نقيب الموسيقيين تنازل عن القضية.

لم تكن هذه الأزمة الوحيدة، إذ كان هاني شاكر صارماً في الكثير من المواقف المشابهة.