تامر حسني الفائز الأكبر في حفل جوائز Dear Guest

متابعة بتجــــــــرد: يواصل النجم المصري تامر حسني حصد الجوائز الفنية عن النجاحات التي حققتها على مدار العام 2020، وهذه المرّة فاز بـ4 جوائز جديدة في حفل توزيع جوائز دير جيست – Dear Guest، بنسخته رقم 16 في مصر.

وكان تامر حسني الفائز الأكبر في الحفل، حيث حصل على جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل ألبوم عن ألبومه الجديد “خليك فولاذي” الذي يواصل طرح أغنياته، وجائزة أفضل أغنية ديو عن أغنية “إختراع” التي شاركه في غنائها الفنان محمود العسيلي، وأفضل أغنية لفيلم عن أغنية “حلو المكان” وهي الأغنية الرسمية لفيلم “البدلة”.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورة للجوائز التي فاز بها في حفل Dear Guest وكتب: “حصل تامر حسني على 4 جوائز في عام 2020 من جائزة Dear Guest: أحسن مطرب ، أحسن ألبوم (خليك فولاذي ) ، أحلى أغنية دويتو (إختراع) مع محمود العسيلي ، وأحسن أغنية فيلم (حلو المكان). شكرا Dear Guest شكرا لكل حد صوت”.

ويعيش نجم الجيل تامر حسني حالة نجاح استثنائية جدًا منذ بدء طرح ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، والذي أطلق منه حتى الآن 7 أغنيات، وهي “ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا”، و“بألف سلامة”، و“قولني كلام”، و“كرهتني في الحب”، و“نفس النهاية”، و“في جمال كده”.

وحققت الأغاني التي أصدرها نجم الجيل من الألبوم نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية وصل مجموعها إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة في شهر واحد فقط.

والجدير ذكره أن تامر حسني يُصدر أغاني ألبوم “خليك فولاذي” تباعًا ضمن خطة تسويق وضعها بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.