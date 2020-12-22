مي كساب تتعرض للتنمر القاسي بسبب وزنها

متابعة بتجـــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة نشرتها الفنانة المصرية مي كساب وبدا أنها التقطت لها في أحد الأماكن الطبيعية.

وظهرت فيها وهي تقف فيما يظهر خلفها شلال مائي مرتدية ملابس تناسب رحلات السفاري. وتناولت الكثير من التعليقات شكلها حيث تعرضت لموجة من التنمر بسبب وزنها. ومما كتبه بعض المتابعين: “شكلها الحياة عندها أكل وبس، شسوت في حالها ذي؟” و”كاسبة وزن زيادة ليش هيدي هاملة نفسها؟ صغيرة بعدها” و”هذا فتحي كساب” و”برعي كساب” و”جميلة بس هتبقي أجمل بكتير لو خسيتي” و”انتِ عسوله وجميلة بس لو خسيتي هتبقي قمر القمر”.

ويشار إلى أن الفنانة أرفقت الصورة بالتعليق: “شيمو اللعبة قريبا علي شاهد VIP”. ويذكر أن زوجها الفنان أوكا نشر على حسابه الخاص على تطبيق “إنستغرام” في وقت سابق صورة لهما وظهر فيها وهو يمسك بيدها، كاشفاً تعرّضها لوعكة صحية وداعياً لها بالشفاء التام حيث علق: “ألف السلامة عليكي يا أم العيال يا أحلى حاجة في حياتي”.

وبدورها طمأنت مي محبيها من خلال منشور عبر خاصية “ستوريز” ذكرت فيه أنها عانت آلاماً في المعدة نُقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وشكرت كل من اتصل وسأل عنها وعن صحتها مؤكدةً أنها باتت بحالة أفضل وأنها ترتاح حالياً في منزلها.