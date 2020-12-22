دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها بطريقة غير عادية

متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بذكرى زواجها والمنتج محمد الترك بطريقة مميزة هذا العام. ولهذه المناسبة نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقاطع أرسلت إليها من عدد من معجبيها. واللافت أن معظم هؤلاء من الفتيات الصغيرات.

وفي هذا السياق ظهرت في أحد تلك المقاطع طفلة ترقص على أنغام إحدى أغنيات الفنانة وتبين أنها تقيم في إسبانيا وهو ما ظهر من خلال تعليق دنيا حيث كتبت: “حبيبتي من أصغر وأشد المعجبين بإسبانيا تحتفل بعيد زواجنا أنا والحب ربي يحفظك لوالديك كبيده ديالي لوف يو”. وحقق المقطع أكثر من 435 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

كذلك نشرت فيديو آخر أرسلته متابعة سعودية وتضمن صوراً ظهرت فيها برفقة زوجها المنتج محمد الترك. وتعليقاً عليه كتبت: “أصغر فانزاتي الجميلات من المملكة العربية السعودية كيحتافلوا معايا بعيد زواجي أنا والحب الله يحفظكم مواح عليكم”.

ووجهت إليها متابعة من المغرب رسالة مصورة تمنت فيها لها ولعائلتها الصحة والسعادة. وردت عليها: “حبيبة ديالي من أقدم الفانزات سهام من طنجة الله يحفظك”.