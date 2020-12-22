الموت يفجع الفنان كريم عبد العزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعيش الفنان المصري كريم عبدالعزيز حالة من الحزن لوفاة عمه علي عبدالعزيز.

والراحل هو شقيق المخرج المصري محمد عبدالعزيز والمخرج المصري عمر عبدالعزيز.



وقال كريم عبدالعزيز، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الإثنين: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي علي عبدالعزيز ربنا يسكنه فسيح جناته ويغفر له".

كما أعلن الخبر المخرج المصري هاني لاشين، الذي كتب على "فيسبوك": "توفي في لندن أخي الحبيب علي عبدالعزيز، اللهم ارحمه وصبرنا".

يذكر أن الفنان كريم عبدالعزيز يشارك في بطولة فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "١٩١٩" للكاتب أحمد مراد، وهو من بطولة أحمد عز وهند صبري.

كما يواصل الفنان كريم عبدالعزيز تصوير مشاهده في مسلسل "الاختيار 2" الذي سيتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.