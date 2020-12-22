محيي إسماعيل يكشف حكايته مع "الضفادع" ورفض مسلسل لعادل إمام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان المصري محيي إسماعيل إنه ولد وسط أسرة تقدس الثقافة وتعشق الكتابة، لكن والدته كانت سيدة طيبة تجهل القراءة والكتابة.

وأكد إسماعيل، خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، عشقه للكتابة قائلا: "قمت بتأليف رواية بعنوان (المخبول) وكرمني رئيس وزراء كندا، عن هذه الرواية وقدرتي الفنية في تجسيد كل العقد النفسية، كما انتهيت من كتابة 120 قصيدة ولكن بسبب الكسل لم يتم نشرها حتى الآن".

وحول خلافه مع الزعيم عادل إمام قال إسماعيل: "لا يوجد خلاف.. تم ترشيحي من قبل المؤلف للمشاركة في بطولة مسلسل (عفاريت عدلي علام) وطلبت أن يكلمني عادل إمام بنفسه، ولم يتم تنفيذ شرطي، وبناء على ذلك قررت الاعتذار والانسحاب من المسلسل، واكتشفت بعد ذلك أن الزعيم كان يكرم في تونس".





وتابع إسماعيل: "أنا عاشق للسينما، واجتهدت طوال مشواري الفني ولم أقدم أعمال درجة تانية".

وعن علاقته بالطعام قال: "أكلت قواقع في فرنسا وكان عزمني عليها فاروق حسني وأكلت ضفادع وبعد ما أكلتها قولتلهم دي عصافير، لكن كانت مقرمشة وحلوة، وأغرب حاجة كلتها كان بيض بالعجوة".

يذكر أن الفنان محيي إسماعيل من مواليد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1946، وتخرج في كلية الآداب، قسم الفلسفة، كما درس بمعهد الفنون المسرحية، وشارك في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية منها" الإخوة الأعداء، شهد الملكة، مولد يا دنيا، الكنز، خلي بالك من زوزو، إعدام طالب ثانوي"، ويرى النقاد وخبراء صناعة السينما أنه رائد في السيكو دراما، وأفضل من جسد العقد النفسية على الشاشة.



