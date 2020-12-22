شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا طردت سناء جميل من قبل عائلتها؟.. الفنانة تجيب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكت الفنانة الكبيرة سناء جميل قصة طرد عائلتها لها في لقاء جمعها بالمحاور والإعلامي مفيد فوزي أخرجه جميل المغازي، وتحدثت النجم الكبيرة عن أسباب قطيعة أهلها لها وكل أفراد عائلتها بالصعيد، ولكنها تحملت البعد عنهم في سبيل الفن الذي عشقته وطغى على وجدانها.

سناء جميل تمر اليوم ذكري رحيلها فقد رحلت يوم 22 ديسمبر 2002 (72 سنة) وهي من مواليد محافظة المنيا لأسرة قبطية مسيحية ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت في العام 1953، وعملت في الفرقة القومية واشتهرت بأدائها الجيد باللغة الفصحى و اللغة الفرنسية.

شاركت الفنانة سناء جميل في 4 أفلام في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام 1996 : بداية ونهاية، المستحيل، الزوجة الثانية، زينب 1952.

كان فيلم «بداية ونهاية» هو الفيلم الأول الذي حقق للفنانة سناء جميل شهرة واسعة بتجسيدها شخصية «نفيسة» وهو مأخوذ عن قصة لنجيب محفوظ وشاركها البطولة أمينة رزق وعمر الشريف وفريد شوقي وصلاح منصور ومن إخراج صلاح أبو سيف الذي أخرج أيضًا «الزوجة الثانية» وقدمت فيه شخصية «حفيظة» زوجة العمدة وقد شاركتها البطولة فيه الفنانة سعاد حسني وشكري سرحان وصلاح منصور كما قدمت شخصية «سمية» أول شهيدة في الإسلام فيلم «الرسالة» للمخرج العالمي مصطفى العقاد ولم تتعاون مع المخرج يوسف شاهين إلا في فيلم واحد هو «فجر يوم جديد».