شكرا لقرائتكم خبر عن لورديانا تحتفل بمليون متابع على انستجرام بالرقص على "جامدين ومفيش إلا إحنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الراقصة البرازيلية لورديانا بوصول عدد متابعيها على حسابها الرسمى بموقع "انستجرام" إلى مليون متابع، بمجموعة صور لها إلى جانب رموز 1m، كما شاركت جمهورها الاحتفال بالرقص علي أغنية "جامدين ومفيش إلا إحنا" لحسن شاكوش وويجز، موجهة الشكر لكل متابعيها قائلة :" أود فقط أن أقول شكرا لكل من جعل هذا يحدث اليوم.. لا أصدق مليون متابع..رفاق أنتم رائعون وأنا أحبكم جميعًا..شكرا لكم على كل الدعم".



لورديانا



الراقصة البرازيلية لورديانا

وكانت الراقصة البرازيلية لورديانا، قد حققت عدد مشاهدات يقترب من 400 ألف مشاهدة بفيديو جديد لها، ترقص علي أنغام أغنية "ِشيك شاك شوك"، والتي نشرته عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه :""أنا دائما استمتع بهذه الأغنية.. آمل أن تستمتعوا يا أصدقائي".



صورة أخري



لورديانة

كما كشفت عن نيتها عمل مشروع لتعليم الرقص الشرقي، مؤكدة أنها ستعلن عن تفاصيله قريبا، قائلة :"أود اليوم أن أوجه دعوة خاصة لكل من يهتم بتعلم الرقص الشرقي معي، سواء كان هواية أو مهنيا.. لقد أعددت اختبارًا يحتوي على بعض الأسئلة، وأود أن أسمع رأيكم يا رفاق ومعرفة المزيد عن هويتكم واهتماماتكم في فن الرقص الشرقى.. أريد أن يكون الجميع جزءًا من مشروعي الجديد، الذي كنت أعمل بجد لمشاركته معكم جميعًا قريبًا".

وأصبحت الراقصة لورديانة حديث السوشيال ميديا بسبب رقصتها فى أحد مراكز التجميل التى اجتاحت منصات التواصل الاجتماعى، حيث بدأ الجمهور فى البحث عن صاحبة المقطع الشهير، وهو ما تحقق بوصولهم لحساب الراقصة على موقع "إنستجرام"، والذى تضاعف عدد المتابعين عليه خلال ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو حتى وصل إلى ما يزيد على 500 ألف متابع.

وشاركت لورديانا مؤخرا في كليب "قشطة بالزبادي" مع الفنان محمود الليثي ، والذي تصدر تريند موقع "يوتيوب" بعد طرحه بوقت قصير، من كلمات كلامنص، وألحان فلكلور أجنبى، توزيع ومكساج ساسو.