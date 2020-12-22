شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: أظهر كضيفة شرف في "لحم غزال" مع غادة عبد الرازق رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة وفاء عامر لـ"الخليج 365" عن مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "لحم غزال" مع الفنانة غادة عبد الرازق والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021 مشيرة إلى أنها سعيدة بالدور لأنه جديد ولم تقدمه قبل ذلك رغم أنه ليس دورًا كبيرًا من حيث المساحة ولكنه مهم وتتطلع أن يكون مميزًا وبلقى إعجاب الجمهور في رمضان.



وفاء عامر

وأنهت وفاء عامر مؤخراً من تصوير مسلسلها "سكن البنات" من 60 حلقة والذى يعرض حالياً، وشارك في بطولته أيتن عامر، ودينا، ومنذر رياحنة، ومنة فضالى، حجاج عبدالعظيم، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد، حسني شتا، هاجر الشرنوبي، إلهام عبدالبديع، هايدي رفعت، حسني شتا، أحمد عصام، محمد ناصر، وتأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

كما يعرض لها في السينمات فيلم "خان تيولا" بطولة نضال الشافعي ومحمود البزاوي، وعلي الشجيري وعبير منير والمطرب عز الأسطول وأحمد كمال، ومحمد عبد الواحد، وزهرة الحاروفي، ومجموعة من الفنانين الشباب من بينهم عاصم الأبيض ومحمد الكنزي ، تأليف وإخراج وسام المدنى.