سماء نصف الكرة الشمالي تشهد “الاقتران العظيم”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2020 7:32 صباحًا

الاقتران العظيم لا يحدث إلا مرة واحدة في العمر0

ستشهد نصف الكرة الشمالي حدثا فلكيا نادرا يحدث مرة واحدة في العمر ولن يتكرر قبل عام 2080، حيث سيقترن أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية وكأنهما يلتقيان في حدث كوني يسميه علماء الفلك “الاقتران العظيم”.

وتشهد الظاهرة تقاربا شبه تام بين مداري كوكبي المشترى وزحل ويتزامن ذلك مع الانقلاب الشتوي يوم الاثنين، وهو أقصر يوم في العام.

ويحدث اقتران الكوكبين مرة واحدة كل 20 عاما تقريبا، لكن المرة الأخيرة التي اقترب فيها المشترى وزحل بهذا الشكل كانت في عام 1623، ولم يكن الاقتران مرئيا من معظم أنحاء الأرض.

وحدث آخر اقتران كبير مرئي قبل فترة طويلة من التلسكوبات عام 1226 خلال بناء كاتدرائية نوتردام دو باري في العاصمة الفرنسية.

وستجعل هذه الظروف الكوكبين أقرب وأكثر بريقا من أي وقت مضى منذ 800 عام، على افتراض أن السماء صافية.

وقال هنري ثروب، عالم الفلك في مقر إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في واشنطن: “فكر في الكوكبين على أنهما على مضمار سباق، ولكل منهما حارته الخاصة”.

وقال ثروب في بيان الأسبوع الماضي: “من وجهة نظرنا، سنكون قادرين على رؤية كوكب المشتري في الحارة الداخلية، ويقترب من زحل طوال الشهر ويتجاوزه في نهاية المطاف في 21 ديسمبر”.