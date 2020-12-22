- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أنغام تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
نفت الفنانة أنغام الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابتها بفيروس كورونا عقب إصابة مديرة أعمالها راندا رياض.
وقالت أنغام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر شاشة MBC مصر، إنها قليلة الخروج وتجلس في المنزل منذ فترة، موضحةً أن مديرة أعمالها راندا وزوجها الفنان محمد الشرنوبي هما من أصيبا بفيروس كورونا.
وأضافت أنها لم ترَ مديرة أعمالها وزوجها منذ فترة طويلة تقارب الشهر، ولكن تتواصل معهم بشكل مستمر للاطمئنان عليهم، مشيرةً إلى أنها لم تخضع لأي اختبارات للكشف عن إصابتها بفيروس كورونا لأنها لم تكن مخالطة لهما.
كان محمد الشرنوبي أعلن عن إصابته برفقة زوجته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ما ساعد على انتشار شائعات إصابة أنغام بكورونا، وتم تداول الخبر على منصات "السوشيال ميديا".
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة أنغام تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.