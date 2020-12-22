شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة مشاركته فى "هابى نيوو يير بالعربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب مصطفى حجاج، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه حتى الآن لم يحسم قرار مشاركته في مسرحية "هابى نيوو يير بالعربى" الذى يشارك في بطولتها كل من الفنان بيومى فؤاد وشيماء سيف.

وأضاف حجاج أنه حاليًا في مرحلة قراءة النص وخلال أيام يحسم قراره من المشاركة فيها أم لا؟

وطرح مؤخرًا مصطفى حجاج أغنية "تعظيم سلام للمخلصين" بمشاركة مغني المهرجانات السادات تم طرحها على طريقة Lyrics video وعلى يوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي.

ويعد عزيز الشافعي صاحب نجاح كبير مع الثنائي هاني محروس ومصطفى حجاج بعد نجاح كبير لعدد من الأعمال سويا، أهمها خطوة ويا منعنع اللتان تخطت عدد مشاهداتهما 400 مليون مشاهدة حتى الآن، وآخرها "أبويا قالي زمان" بتوقيع حجاج ورضا البحراوي التي تخطت مشاهداتها 5 ملايين مشاهدة حتى الان.

يذكر أن مصطفى حجاج طرح أغنية "أبويا قالى زمان" على شكل ديو يجمعه مع المطرب رضا البحراوى، وتم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.‏