شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الأفلام العالمية المؤجلة فى صناعة السينما بعد جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت تغيرات جذرية في صناعة السينما العالمية وشباك التذاكر الأمريكي، بعد ظهور فيروس كورونا وتحوله لجائحة عالمية واستمراره حتي الآن، وهو ما سبب تلك التغيرات فكان من المستحيل أن يتخل أحد، تقدم شباك التذاكر الصيني علي شباك التذاكر الأمريكي، وتأثر شباك التذاكر أعطي صناع الأفلام مؤشرا لا مفر منه وهو تأجيل الطرح، فأصبح طرح الفيلم في هذه الفترة وما قبلها حكم إعدام للعمل، لذلك قرر الصناع تأجيل أعمالهم لحين ظهور مؤشرات أخرى تنبأ بعرض مبشر، وبالطبع التواريخ الجديدة يمكن أن تتغير ما تغير كل شيء أصبح يقاد من قبل الجائحة، وفي هذا السياق نعرض خريطة أهم الأفلام التي تم تأجيل طرحها.

حددت Marvel موعد طرح فيلم Thor: Love and Thunder، حيث من المقرر ان يتم طرحه 6 مايو 2022، حسب موقع hollywoodreporter، مع الوضع في الحسبان مواعيد التصوير المتقطعة، بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وفى وقت سابق، ذكرت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Thor: Love and Thunder، أن البدء فى التصوير من جديد فى شهر مارس المقبل، جاء بعد توقف تصوير الكثير من الأعمال بسبب تفشى فيروس كورونا، العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث أن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

وفي سياق آخر قررت Marvel تأجيل طرح فيلم "Captain Marvel 2" للنجمة بري لارسون من 2 يوليو إلى 11 نوفمبر 2022، بسبب تأخير مواعيد التصوير بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع hollywoodreporter، وفى الجزء الثانى من فيلم الأبطال الخارقين Captain Marvel، تنقل الشركة الأحداث من تسعينات العقد الماضى إلى وقتنا الحالي، وذلك من خلال كتابة الفيلم بطريقة جديدة، مع إضافة العديد من الأحداث المبتكرة، وستقوم الكاتبة ميجان ماكدونال، بكتابة سيناريو العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشره موقع "hollywoodreporter".

واختارت الشركة الكاتبة الصاعدة ميجان ماكدونال، وهى كاتبة في سلسلة مارفلWandaVision، لوضع نص برمجي جديد لمتابعة الموافقة المسبقة لـ الجزء الثانى من العمل، التي أخذت في عام 2019، ويعد فيلمCaptain Marvel، هو أول عمل من شركة مارفل، الذى ركز بشكل أساسى، على السيدات، واستطاع النجاح في وسط كل الأفلام التي طرح أمامها، وأكد على ذلك بتخطيه حاجز المليار دولار أمريكى، إلى وقت إزالته من دور العرض المختلفة، وأضاف وايتيتى:"فيلم Thor: Ragnarok سيبدو وكأننا سألنا طفلا عمره 10 سنوات، ماذا تريد فأجاب أنه يريد كل شىء، ولذلك الفيلم سيحتوى على كل شىء يريده المشاهد".

وحسب The Hollywood Reporter ، قررت Marvel المضي قدمًا و بدأ تصويرBlack Panther 2 ، بـ أتلانتا في يوليو المقبل لمدة تزيد عن ستة أشهر،وبحسب الموقع، لم توضح مارفل بعد كيف ستتطور السلسلة بعد رحيل بطلها شادويك بوسمان، لكن من المؤكد أنها لن تستخدم المؤثرات البصرية بديلًا للممثل الراحل، وقال مخرج السلسلة، رايان كوجلر: “لقد أعادتني السلسلة إلى جذوري، إلى قارة إفريقيا، ولذلك أرغب في تنفيذ فيلم يتحداني كفنان وكشخص، وأتمنى من قلبي تحقيق ذلك”.

وبعدما كان من المقرر عرضه 11 ديسمبر الجاري، خلال احتفالات أعياد الكريسماس، تم تأجيل عرض فيلم Free Guy الي 21مايو 2021، بسبب إغلاق السينمات تخوفا من الموجة الثانية في أمريكا، و Free Guy بطولة ريان رينولدز، تايكا وايتي، جودي كومر، أوتكرش أمبودكار، جو كيري، ليل ريا هوراى، بريتن أولدفورد، أوين بيرك، آرون وريد، جمال بورشر، كايلا راي فيس، ليا بروسيتو، صوفي ليفي، ديفيد آرثر سوزا، كينيث إسرائيل.

كما أعلنت Sony Pictures عن مواعيد إصدار جديدة لثلاثة أفلام قادمة، أولهم فيلم The Father، بطولة أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان، وسيصدر في 26 فبراير 2021، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة"، وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله، كما تم تأجيل فيلم "The Truffle Hunters" للمخرج جريجوري كيرشو، من إصداره الأصلي في يوم الكريسماس الي 12 مارس 2021.

كما تم تأجيل، "I Carry You With Me"، والذى كان من المفترض أن يصدر في 8 يناير 2021 ، وتم تأجيله الي ربيع 2021. يروي فيلم "I Carry You With Me" قصة رجلين مكسيكيين وقعا في الحب وهاجران في النهاية إلى أمريكا لبناء حياة جديدة.

في حين كشف موقع فارايتي عن إعلان أستوديوهات Universal، لتأجيل عرض فيلم Marry Me للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، حيث كان من المقرر عرضه قبل عيد الحب في 12 فبراير 2021، لكن الآن من المتوقع أن يعرض بعد ثلاثة أي في 14 مايو 2021، وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان Marry Me، أما قصة الفيلم فهى تستند نوعًا ما لرواية مصورة لبوبى كروسبى، يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.