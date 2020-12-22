"الديناصورات وملامسة النساء ومتهورة بس بحبك".. تصريحات أثارت الجدل في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

العديد من نجوم الفن أدلوا بتصريحات أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2020، سواء أكانت في حوارات تليفزيونية، أو عبر حساباتها على السوشيال ميديا، أو حتى على الريد كاربت في المهرجانات الفنية التي حرصوا على المشاركة بها.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز تصريحات الفنانين التي أثارت الجدل في 2020:

تصريح يوسف الشريف بشأن رفضه "ملامسة النساء"

النجم يوسف الشريف أثار الجدل بعد لقاء له مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، وتباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض بشأن رفضه تقديم مشاهد جريئة في أعماله الفنية، وقال: "أضع قيودا لنفسي زيادة عن أي حد تاني، ده واقع وحقيقة بقالها سنوات منذ فيلم (هي فوضى)، مبستريحش لما يكون عندي مشاهد ساخنة وقُبلات أو أحضان، مبحسش إني صح وبحط قيود تمنع ده في عقود أعمالي، ودي حرية شخصية ولا أزايد على زملائي أو إني أحسن منهم، بالعكس كلهم ليهم الاحترام ومنهم من يقدمون أعمالا محترمة دون أن يتعمدوا هذه الطريقة.. عشان بس الكلام ميتفهمش إني بزايد عليهم أو بقول إني أحسن منهم.. خالص".

ورد الشريف على الجدل الدائر حول تصريحه في تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها: "مش عارف إزاي كلمة (المشاهد الساخنة) اتحولت لـ(ملامسة النساء)، عموما لازم نفترض حسن النية".

عفاف مصطفى: مفيش ممثلة سلمت من لسان عبد الرحمن أبو زهرة

بعدما كشف الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، عن معاناته من قلة الأعمال التي تُعرض عليه مؤخرا؛ شنّت عليه الفنانة عفاف مصطفى، هجوما حادا بسبب "لسانه الحاد" حسبما ذكرت، وكتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة طول الوقت في اللوكيشنات وخصوصا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات، مابيعجبكش العجب، تنتقد حتى عفويتهم وحتى أزيائهم كمان، لك وقائع عديدة مؤسفة وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة وتتدخل في شؤون المخرج والإنتاج وتتفلسف طول الوقت وتهدر وقتهم وتشفط الأكسجين من اللوكيشن، وجاي تقول شغلوني وجربوني، طب غيّر من نفسك أولا عشان محدش عنده طاقة وطولة بال ليك".

وفي أعقاب ذلك، تعرضت مصطفى لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دفعها للاعتذار عما ذكرته، مؤكدة أن أبو زهرة قيمة فنية كبيرة.



ياسمين صبري: بحب المرأة لكن مفيش قضية أوي ندافع عنها

حينما سُئلت الفنانة ياسمين صبري، أثناء وقوفها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، عن الأعمال التي تفضل تقديمها خلال الفترة المقبلة؛ قالت: "أنا بحب المرأة، وبحب أعمل حاجات عنها، لكن مفيش قضية أوي ندافع عنها، أنا بحب الحاجات اللي ممكن الست تمر بيها كل يوم، أو عندها مشكلة نضعها في فيلم أو مسلسل"، ولكن تعليقها عرضها للانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



شيرين رضا: أبويا كان نفسه أطلع رقاصة

قالت الفنانة شيرين رضا، خلال كلمتها بحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي: "عايزة أفاجئكم وأقول لكم إن أنا البنت الوحيدة في العالم العربي اللي أبوها حلم يشوفها رقاصة كبيرة وهي محققتش الحلم ده، أنا بكل فخر بنت أكتر حد حب واحترم الرقص في مصر، فخورة إني بنت الراجل العظيم محمود رضا".

رانيا يوسف: حاربنا الديناصورات مش هنحارب الكورونا؟

على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن فيروس كورونا، مؤكدة أن البشر لابد أن يتكاتفوا للقضاء عليه، قائلة: "أنا مبسوطة جدا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أي ظرف، البني آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، إحنا مش هنحارب الكورونا؟ هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية"، وأثار التصريح جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين صبري: اللي ياخد الفيروس ياخده واللي يكمل يكمل والبقاء للأقوى

قالت الفنانة ياسمين صبري، خلال فعاليات مهرجان الجونة، إنها لا تشعر بالذعر أو القلق تجاه فيروس كورونا، مؤكدة أنها ليست من الأشخاص المهووسين بالمرض، قائلة: "أنا بكمل حياتي بشكل طبيعي، ممكن يكون الفيروس جالنا وراح، اللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل والبقاء للأقوى".



تامر حسني لبسمة بوسيل: متهورة بس بحبك

أثارت طريقة صلح تامر حسني لزوجته بسمة بوسيل جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان الأخيرة انفصالها عنه، حيث نشر "تامر" رسالة عتاب طويلة لزوجته عبر خلالها عن حبه الشديد لها، وختمها بعبارة "متهورة بس بحبك" التي سخر منها الجمهور وكذلك بعض زملائه الفنانين.

وصف إليسا لنانسي عجرم بـ"بيبي" وتصريحها بأنها الأفضل

وفي لقاء للنجمة اللبنانية إليسا عبر شاشة mtv، خلال احتفالها بمرور 20 عاما على انطلاق مشوارها الفني، تحدثت عن مواطنتها نانسي عجرم، قائلة: "هي هيك تحسها البنت (البيبي) إذا بدك"، ثم تراجعت على الهواء قائلةً: "أكيد مش (البيبي) يعني"، وفي نفس الوقت عرضت القناة تقريرا أشار إلى أن إليسا صاحبة الكليبات الأكثر تأثيرا في العالم العربي.



الأمر أزعج نانسي عجرم والتي خرجت عن صمتها في عدة تغريدات عبر "تويتر"، وقالت فيها: "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بيرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات.. إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو الإطلالات وحتى بالأرقام، ما بدها القصة غير آلة حاسبة.. نهاركن سعيد.. كلو مصداقية".

وعقب ذلك كتبت إليسا: "في عيون عشاقي أنا الأفضل"، وعادت لتؤكد أنها الأفضل وفقا للإحصائيات، وأشارت إلى أنها أول فنانة تحقق 500 مليون مستمع على تطبيق "أنغامي" عام 2018، كما أنها أول فنانة تصل إلى 100 مليون مستمع على التطبيق عام 2015.

توجيهات عمرو سلامة للجمهور قبل مشاهدة "ما وراء الطبيعة"

أثار مخرج مسلسل "ما وراء الطبيعة" عمرو سلامة، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توجيهاته للجمهور قبل مشاهدة حلقات المسلسل؛ وكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "مسلسل ما وراء الطبيعة يتشاف بشكل شرعي وبالجودة الأفضل وعلى إنترنت سريع يعني من استطاع إليه سبيلا، يا ريت يتشاف على شاشة كبيرة مش على هاتف محمول أو تابلت، تشوفه في غرفة مظلمة ومعلي الصوت، الصوت عامل مهم جدًا ومؤثر في تجربة المشاهدة، يا ريت بلاش أكل بقى وحوارات جانبية ورغي نركز علشان فيه ناس غلابة تعبوا في كل لقطة، افتح على نتفليكس الترجمة العامية المصرية علشان فيه مشاهد بلغات تانية فتقرا الترجمة، لو من محبي السلسلة، فتوقع مبكرا إن ده منتج إبداعي مستقل لوسيط ثاني مش مطابق 100% لأحداث الروايات اللي أنا شخصيا من أشد المحبين لها منذ نعومة أظافري، لو اتفرجت وهتشارك برأيك، يا ريت بلاش تحرق للي لسه ما اتفرجش، شكرا جدا مقدما لكل اللي اهتم".

عبد الرحمن أبو زهرة: "كاد الممثل أن يكون رسولا"

جدل كبير أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريح تناقله الرواد للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أدلى به أثناء تكريمه في مهرجان التجربة الأولى بنقابة المهن التمثيلية، حيث استبدل بيت شعر شهير لأمير الشعراء أحمد شوقي يقول فيه: "قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا"، بعبارة "قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا"، معتبرا أن مهنة التمثيل من أكرم وأعظم وأشرف المهن.

ورد الفنان الكبير، على هذا الجدل في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلا: "ده تهريج.. اللي بيهاجم جاهل مقراش الكلام.. ليه حرام إني أحرف بيت الشعر! نص قرآني ولا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيه يعني غيّرت في نص شعري؟ أحمد شوقي طول عمره بيقولنا البيت الشعري، وكلنا نحترمه جدا عن التعليم والعلماء، لما بقى عن ممثل بقى حرام؟! مش فاهم يعني، أنا قلت (كاد الممثل أن يكون رسولا)، هو أنا قلت إن الممثل أصبح رسولا؟ أنا قلت (كاد).. مبيعرفوش يقروا".



وغيرها من التصريحات التي أدلى بها نجوم في الفن وأثارت جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي في 2020.