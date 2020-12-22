بعد صراخه في طاقم التصوير.. توم كروز يؤجل المهمة المستحيلة 7

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

طالب الممثل الأمريكي توم كروز بإجازة مفاجئة من تصوير فيلمه الجديد Mission Impossible 7 "المهمة المستحيلة 7" وتأجيله بما بعد الكريسماس.



يأتي ذلك بعد تسريب تسجيل صوتي للممثل، ينفجر فيه غضبًا على طاقم عمل الفيلم، لعدم التزامهم بإجراءات الأمن والسلامة خلال التصوير، خشية من فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قرر "كروز" تأجيل التصوير والحصول على إجازة قصيرة للسفر إلى ميامي وقضاء عطلة الكريسماس مع ابنه كونور.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب للممثل: "كنت متعبًا بشدة من محاولات استمرار تصوير الفيلم، والأمر لا يقل صعوبة بمرور الوقت، إنها نهاية عام صعب للغاية، وأرى أنني بحاجة إلى أخذ فترة راحة قصيرة من كل هذا التوتر".

وذكرت الصحيفة، أن موجة غضب "كروز" تسببت في تقديم 5 أفراد استقالتهم من موقع تصوير الفيلم، بعد صراخ كروز عليهم، إثر عدم التزامهم بتعليمات التباعد الاجتماعي.

ويستكمل طاقم عمل "المهمة المستحيلة 7" التصوير منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد تعطل التصوير في فبراير/شباط تخوفًا من جائحة كورونا، ومن المتوقع طرح الفيلم في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.