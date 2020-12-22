شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بذكرى وفاة فريد الأطرش بسينما الهناجر وبيت السحيمى.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافة، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى وفاة ملك العود الموسيقار فريد الأطرش، لأول مرة على مدار يومين.

الاحتفال الأول فى تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 24 ديسمبر الجارى، بسينما الهناجر، ويعرض فيلم تسجيلي بعنوان "حكاية العمر كله" يروى أهم المحطات الفنية فى حياة الموسيقار فريد الأطرش، من إخراج عادل السيد، كما يتضمن الاحتفال فقرة فنية يقدمها فنان الأوبرا سيد منصور، وكلمات عن الموسيقار فريد الأطرش لعدد من المؤرخين والنقاد.

أما الاحتفال الثاني فهو فى السابعة من مساء يوم السبت 29 ديسمبر الجارى، فى بيت السحيمي، ويتضمن فقرات فنية لفرقة الفن الأصيل، حيث تقدم الفرقة باقة متنوعة من أروع ما قدم الموسيقار فريد الأطرش يتغنى بها كوكبة من مطربي الأوبرا.

ويعد فريد الأطرش واحدًا من أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، وينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لسوريا، بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان ، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحي قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد، توفي الأطرش فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركاً الحاناً خالدة مازلت تثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى .