شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يحيى حفلا غنائيا بالإمارات 31 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب العراقى ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائى يوم الخميس الموافق 31 من شهر ديسمبر الجارى ليلة رأس السنة الميلادية، بمركز الحمرا للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة بدولة الامارات الشقيقة، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد.

وحقق المطرب العراقى ماجد المهندس، نجاحا جديدا يضاف له بعد أن حققت أغنيته الجديدة "ودعت روحى" ما يقرب من 15 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان نواف عبد الله، توزيع زبيد نديم.

وتقول كلمات الأغنية: ودعت روحي من قبل .. ما اوادعك اشوفها تطلع .. ولو ماودها وليلة فراقك .. والعيون تطالعك حسيت .. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي .. قلبّت مواجعك طاحت غصب .. ولا قدرت اردها واصابعي .. عيت تفك اصابعك في اللحظه اللي .. صرت ماني قدها كنك تناديني .. وماني سامعك وكني مع الدنيا .. وصلت لحدها ياليتني ظلك .. معك .. واتابعك وذكرى فراقك .. مثل حلم اعدها عصيت انا احساسي .. عشان اطاوعك خذ باقي طيوفك .. وعني صدها لايشغلك دمعي .. وعيش بواقعك وخطوة غيابك .. اوعدك بمدها".

وكان المطرب ماجد المهندس طرح أغنية "الحكم لله ثم لـ آل سعود" بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ90، على الإذاعات المخلتفة بالسعودية، كما طرح يذكر أغنية بعنوان "من رياض لـ أبو ناصر" على يوتيوب، والتى أهداها لملك السعودية، وهى من كلمات نهار، وألحان يعقوب الخبيزي، وتوزيع الموسيقى سيروس، وهندسه جاسم محمد.