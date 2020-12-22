بيومي فؤاد: "مفيش حاجة اسمها نمبر وان".. لن يأتي مثل عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

قال الفنان بيومي فؤاد، إن هناك 4 أعمال يشارك بها هذا العام، ولم يوقع عقدًا، وحتى الآن لا يعرف قيمة التعاقد، معقبًا: "من كتر ما إحنا حبايب".

وأضاف فؤاد، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" مع الإعلامي خيري رمضان: "البعض نصحني أن أقدم عملا واحدا عشان أجري يزيد.. مش عاوز أكون نمبر 1.. لأن مفيش حاجة اسمها نمبر وان.. لأنه لن يأتي مثل عادل إمام".

وكشف عن حلمه قائلا: "حلمي أن أولادي يفتخروا بيا، وعايز أقدم شخصية شبه (شيخ العرب همام)".

وعن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا وفوز الأحمر الذي ينتمي إليه؛ قال بيومي: "كنت في الاستوديو بصور فيلم، وكان في إيدي كوباية شاي ووقت جول قفشة وقعت مني من الفرحة، وسيد رجب كان قاعد جنبي، ولما جِه جول شيكابالا قام من مكانه وقلت له أقعد يا سيد".