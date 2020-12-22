محيي إسماعيل: الثلاجة هي دي الدفء بالنسبة لي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان محيي إسماعيل، إنه شخصية مستغنية منذ 45 عاما، موضحا: "وأنا في قمة نجاحي بعد فيلم (الإخوة الأعداء) عام 1974، ملقتش شغل لمدة 4 سنوات، قلت إن الحل حاجة من اتنين، التشاؤم وأنا لسه في بداية حياتي، أو ما اختارته أنا بالاتحاد مع النفس والتغلب على ذلك بالصبر والقناعة والرضا".

أضاف إسماعيل، خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر فضائية dmc، أن اختياره كان بشرط أن "الثلاجة لا تخلو من الطعام"، مستكملا: "دايما عندي الثلاجة معبية، عشان لو ممعيّش فلوس يبقى عندي اكتفاء ذاتي من الأكل، لو مفيش فلوس يبقى عليّا إني اتمسك بالثلاجة، هي دي الدفء بتاعي".

تابع: "لازم الإنسان عشان يقاوم ظروف صعبة والفقر، فعليه أن يتمسك بالثلاجة، ويمسح شقته، وينشر هدومه، وياكل لقمته، وينام، ويتغطى ويقول الحمد لله".