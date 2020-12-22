إسلام نصر : سعيد بمشاركتي في "جمال الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعرب الفنان الشاب إسلام نصر، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "جمال الحريم" الذي يعرض حاليا، ويدور في إطار من الإثارة والتشويق

كما يشارك الفنان الشاب في مسلسل "الاختيار ٢" المقرر عرضه في رمضان المقبل، ومن المقرر أن يستأنف تصوير باقي مشاهده بدءًا من الأسبوع المقبل.

وعبر "إسلام" عن سعادته بالمشاركة في ملحمة وطنية مثل الاختيار خاصة أنه يسلط الضوء على بطولات الشرطة والجيش المصري، متوقعا أن تلتف حوله الأسرة المصرية مثلما حدث مع الجزء الأول من العمل، لافتا إلى حاجة الجمهور لتلك النوعية من الأعمال التي تروي بطولات الشهداء وتلهب الحماسة الوطنية لدى الشباب.

ويتناول مسلسل "الاختيار 2"، بطولات الشرطة المصرية فى تصديها للعمليات الإرهابية والتى تتضمن قصة الشهيد البطل الضابط محمد المبروك، الذى تم استشهاده على يد العناصر التكفيرية عام ٢٠١٣، أثناء مروره بسيارته بشارع نجاتى بمدينة نصر، وأطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه ما أسفر عن استشهاده.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ويشارك في بطولة العمل بجانبهما كل من بشرى، هادى الجيار، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وأخرون، سيناريو وحوار هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجي.