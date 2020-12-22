"أصدق فنانة وأطيب إنسانة".. إلهام شاهين تهنئ نجلاء فتحي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على تهنئة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، بعيد ميلادها.

ونشرت إلهام، صورة لنجلاء فتحي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأحلى وأجدع و أجمل زهرة بخير.. كل سنة وأصدق فنانة وأطيب إنسانة بخير.. حبيبتي الغالية جدًا جدًا نجلاء فتحي.. بحبك وأتمنى لك كل السعادة".

وشارك فيلم "حظر تجول" بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، والفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، وعدد من الفنانين.