أبرز 5 أفلام أجنبية تصدر ليلة الكريسماس

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

تعد ليلة الكريسماس من أهم ليالي افتتاح الأفلام، ورغم أننا نشهد واحدة من أسوأ الأزمات الصحية على الإطلاق لكن الكريسماس لا يعرف المستحيل.



هذا العام، تستغل شركات الإنتاج السينمائي ليلة الكريسماس، لطرح مجموعة من أهم أفلام عام 2020، من بينها الجزء الثاني من سلسلة وندر وومن.

ويستعرض موقع "سينما بليند" الأمريكي، في التقرير التالي، أبرز الأفلام الأجنبية التي تصدر عشية الكريسماس، 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

1- Wonder Woman 1984

فيلم "وندر وومان 1984"، بطولة جال جادوت وكريس باين، ويستكمل أحداث الجزء الأول الذي صدر عام 2017، حيث تتولى الأميرة ديانا مقاليد حكم مملكة الامازون.

يصدر الفيلم في دور السينما، كما يعرض حصريًا على شبكة البث الإلكتروني HBO Max.

2- News of The World

فيلم "نيوز أوف ذا وورلد"، بطولة توم هانكس وهيلين زنجل، ويصدر للعرض المسرحي في يوم الكريسماس.

ويتناول الفيلم رحلة جندي مخضرم يجوب أمريكا كي يعيد طفلة تم اختطافها من أهلها، وسويًا يواجهان مخاطر عدة.

3- Soul

فيلم الأنيميشن "سول"، بطولة جيمي فوكس، ويصدر مباشرة على شبكة البث الإلكتروني ديزني بلاس.

ويدور حول عازف بيانو ومدرس موسيقى يقوم بمغامرة خيالية لجمع روحه بجسده من جديد، بعد تعرضه لحادثة خطيرة.

4- We Can Be Heroes

فيلم "نستطيع أن نكون أبطال"، بطولة بريانكا شوبرا وبيدرو باسكال، ويصدر على شبكة نتفليكس 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يتناول الفيلم محاولة مجموعة من الأبطال الخارقين التعاون سويًا لإنقاذ أسرهم والعالم من سيطرة الكائنات الفضائية.

5- Pinocchio

فيلم "بينوكيو"، بطولة روبرتو بينجيني، ويتناول القصة الكلاسيكية للصبي الكذوب بينوكيو، ويصدر الفيلم في قاعات السينما 25 ديسمبر/كانون الأول.