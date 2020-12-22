شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل: "رفضت مشاركة الزعيم فى عفاريت عدلى علام عشان متصلش بيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الفنان محى إسماعيل، عن سبب رفضه المشاركة فى مسلسل عفاريت عدلى علام مع الزعيم عادل إمام، الذى عرض عام 2017.

وقال محيى إسماعيل فى لقائه ببرنامج "صحابة السعادة"، مع النجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc، أنا راجل عملت أعمال كويسة ولها قيمة وعمرى ما عملت أفلام درجة تانية واجتهدت كتير أوى، ولا يمكن أنسى موقف عندما عرض عليا العمل مع عادل أمام فى عفاريت عدلى علام، قلت عادل يكلمنى الأول، ورفضت المشاركة ولكنه لم يتصل بيا وطلع كان بيكرم فى تونس".

وأردف محيى "اتعرضت على أعمال ومسلسلات ورفضتها وبقول واللى عايزنى يجيبنى فى السينما مش مسلسلات وفلسفتى فى الحياة خلى اتجاهك ناحية وخد الحياة ناحية تانية".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، فى الساعة الحادية عشر مساء.