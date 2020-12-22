شكرا لقرائتكم خبر عن كسارة البندق فى احتفالات الأوبرا بالكريسماس والعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بأعياد الكريسماس والعام الميلادى الجديد حيث تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسـترا أوبـرا القاهـرة بقيادة المايسترو ناير ناجى رائعة المؤلف الروسى العالمي تشايكوفسكى باليه كسارة البندق من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل وإعادة الاخراج لـ أرمينيا كامل المدير الفنى للفرقة وذلك فى 6 حفلات تقام الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، الأحد، الإثنين والثلاثاء 23، 24، 25، 27، 28 و29 ديسمبر على المسرح الكبير تصميم الديكور سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوي، تصميم الاضاءة ياسر شعلان، جرافيك ومابيينج محمد عبد الرزاق.

باليه كسارة البندق ارتبط باعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجواءه الساحرة وأحداثه الشيقة الى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على مجرى الأحداث فى الحياة بشكل عام ويعتمد على استخدام عناصر ابهار فنية متنوعة بالاضافة إلى بعض الخدع البصرية التى تم توظيفها لتتناسب وقصة البالية التى تدور حول احلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد واعجابها باللعبة التى تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الاصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد .

المعروف أن باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسى تشايكوفسكي عام 1891 مستلهماً احدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذى أقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892 علي مسرح دار الأوبرا الإمبراطوري بسان بيتر سبورج ويعد احد اهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه اوبرا القاهرة التى قدمته لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا فى ديسمبر احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وازياء وموسيقى حفاظًا على طابعه الكلاسيكى .