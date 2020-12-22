السعودية ترشح سيدة البحر لجائزة الأوسكار

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

رشحت السعودية فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بالدورة 93 لجوائز أوسكار.



الفيلم بطولة باسمة حجار وأشرف برهوم ويعقوب الفرحان وفاطمة الطائي، وسبق له المشاركة في العديد من المهرجانات العربية والغربية وفاز بجائزة فيرونا للتعبير الإبداعي من مهرجان البندقية السينمائي.

وقالت هيئة الأفلام السعودية، الإثنين، عبر تغريدة على "تويتر": "سيمر الفيلم بعدة مراحل فرز قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستختارها الأكاديمية المانحة لجوائز الأوسكار".

ومن المنتظر إعلان القائمة الأولية للأفلام المتنافسة على الجائزة في التاسع من فبراير/شباط 2021.

من جانبها قالت كاتبة ومخرجة الفيلم شهد أمين في بيان: "تجاوز اختيار فيلمي، ليكون هو ترشيح المملكة العربية السعودية للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم، توقعاتي خاصة كمخرجة عربية".

وأضافت: "فخورة جدا باختيار الفيلم لتمثيل بلدي على هذه المنصة العالمية، آمل أن تمثل الرحلة الرائعة التي حققها هذا الفيلم مصدر إلهام لزملائي المخرجين السعوديين من أجل المضي قدما في خوض تجاربهم الناجحة".

وأعلنت معظم الدول العربية ترشيحاتها بالفعل للجائزة، ومنها مصر التي رشحت (لما بنتولد) وتونس التي رشحت (الرجل الذي باع ظهره) والمغرب الذي رشح (معجزة القديس المجهول) والسودان الذي رشح (ستموت في العشرين) والأردن الذي رشح (200 متر).

ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار في 25 أبريل/نيسان 2021.