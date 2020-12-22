شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل: اتكرمت من رئيس وزراء كندا عن العقد النفسية فى أفلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الفنان محيى إسماعيل، عن تكريمه كفنان من البرلمان الكندى ورئيس وزراء كندا.

وقال محيى إسماعيل، فى لقائه فى برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس، الإعلامية المذاع على قناة dmc، عندما كنت فى كندا تم إجراء مقابلة معى فى الإعلام عن الرواية الخاصة بى، والتى نشرتها بالخارج، واكتشفوا أن الرواية لها قيمة، وألقيت محاضرة فى جامعة كونكورد عن الرواية الأدبية، وعن جميع العقد النفسية التى قمت بتجسيدها فى أفلامى، وقرر رئيس وزراء كندا تكريمى عن الرواية الخاصة، كما تم تكريمى فى البرلمان الكندى، وأطلقوا عليا سيكو دراما".

وتابع، بحاول دائما استثمر وقتى، وأمى ست طيبة، ولا تجيد الكتابة والقراءة واتولد فى بيت كله ثقافة وكلنا بنحب الكتابة، وعندى 120 قصيدة هينزلوا قريب وانا كسول شويه فى نشرهم".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الإثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، فى الساعة الحادية عشرة مساء.