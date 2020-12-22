شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصري "توك توك" بمهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان كليرمون فيران في دورته الـ 43 المزمع إقامتها في الفترة من 29 يناير إلى 6 فبراير 2021، عن قائمة الأفلام المشاركة في مختلف المسابقات بالمهرجان، ومن بينهم فيلم "توك توك" الذي ينافس بمسابقة وجهات نظر أفريقية.

ويعد كليرمون فيران، أكبر مهرجان دولي مخصص للأفلام القصيرة ويقام سنويا في كليرمون فيران بفرنسا.

فيلم "توك توك" تأليف محمد خضر وشريف عبدالهادي ومن بطولة الهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، عمر راشد، ماري جرجس، ندى أكرم، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

تدور أحداث الفيلم عن ولاء التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطرق غير شرعية فتعمل ولاء سائقة توك توك وتشتبك في العديد من الاشتباكات مع الرجال من عنف وتحرش لهيمنتهم على سوق التكاتك.