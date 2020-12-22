شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تغنى لتامر حسنى "قولنى كلام".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة هنا الزاهد، خلال أحدث فيديو لها من خلال خاصية الاستورى عبر "إنستجرام"، وهى تغنى للنجم تامر حسنى أغنية "قولنى كلام"، حيث كانت تغنى أثناء تشغيل الأغنية طوال الفيديو، وذلك مع انشغالها حالياً بتصوير أحدث أعمالها عبر مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" الذى يتضمن أكثر من حكاية.



هنا الزاهد تغنى لتامر حسنى

والمسلسل يعتمد على 9 حكايات منفصلة متصلة كل حكاية من 5 حلقات، وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات، وينشر ”الخليج 365” أسماء 5 حكايات وأبطالها، وذلك قبل انطلاق عرض العمل خلال الأسبوعين المقبلين.



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ويضم المسلسل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك فى بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها الفنان محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك فى بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى.

حلوة الدنيا سكر"من إخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدي، ويكتبه 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، ووقع الاختيار على مؤلفى القصص، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصرى، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج شركة سينرجى بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى.