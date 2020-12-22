شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: وجود عمرو يوسف بجانبى أكبر داعم لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة كندة علوش، تجربتى كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الجونة السينمائى بتحتاج تركيز كبير وبيكون فيه متابعة كتيرة لتفاصيل الأفلام حتى لا أظلم أحدا، وعلى قد ما أقدر أكون عادلة، وهى بتكون معتمدة على المخزون الثقافى لكل أعضاء لجنة التحكيم خلال حياته من مشاهدة أفلام سابقة وكتب قرأتها.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "its show time" للإعلامية مها الصغير المذاع على CbC، بيكون فيه أفلام ممتعة وأفلام متعبة شوية ولكن كان معايا أعضاء لجنة التحكيم من دول مختلفة كانت تجربة رائعة، وأنا عملت لجنة التحكيم من قبل كتير.

وتابعت كندة علوش، حتى لو لم أكن عضو لجنة تحكيم كمشاهد عادى بتفرج على أفلام كتير؛ لأنى لما درست في المعهد وأنا خريجة نقد، فبيكون الموضوع بالنسبة ليا متعة وبيفكرنى بأيام المعهد.

واستكملت كندة علوش، مجرد وجود عمرو يوسف معى في يوم في المهرجان كان دعم لى، وهو كان مشغول في تحضيرات لمسلسل جديد في رمضان، وهو مش بيشوفنى كتير بسبب إنى بصحى من الصبح اتفرج على أفلام وندوات وممكن أشوفه ساعة في اليوم.

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" إخراج أحمد حسن، ويشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وتدور الأحداث حول الشيف عاليا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.



















