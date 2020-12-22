شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يتوجه بالدعاء من جديد لوالده بعد إجرائه عملية جراحية قبل أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الملحن والمغنى رامى جمال بالدعاء لوالده من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، حيث نشر الصورة وكتب: "اللهم إنى استودعتك أبى فاحفظه بحفظك وردّه لنا سالما، ولا ترينى فيه مكروها"، وما إن نشر تلك التغريدة حتى تفاعل معها متابعيه بالدعاء له ومن بينهم المطرب أحمد جمال والشاعر أمير طعيمة.



رامى جمال على تويتر

وكان كشف المطرب والملحن رامى جمال قبل عشرة أيام من الشهر الجارى أن والده سيجرى عملية جراحية، آنذاك، دون الكشف عن حالة والده الصحية، مطالبا جماهيره ومتابعيه بالدعاء له أن يرده إليهم سالما، حيث كتب عبر حسابه على تويترنفس الدعاء الذى كرره مؤخرا.

ويتعاون المطرب رامى جمال، مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، فى 6 أغنيات ضمن ألبوم رامى جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور فى تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقى فسيتولى عدد آخر من الملحنين مهمة تلحينهم، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها وسام عبد المنعم مع رامى جمال، حيث تعاونا من قبل فى عدد من الأغانى من ضمنها أغنية "أنا لوحدى" من كلمات محمد عاطف، ألحان رامى جمال، "مش ملاحظ حاجة" من كلمات أحمد المالكى، "بيهم كلهم" من كلمات أحمد المالكى، "تسد النفس" من كلمات جمال الخولى، وغيرهما.

من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحد جديد خلال مسيرته الفنية، وذلك بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول بما يحبون، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانية باللهجة المصرية العامية "جاهز" ومن المقرر طرحه قريبًا.