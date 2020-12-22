شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين ضيف شرف احتفالية "إحنا البهجة" لليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان سامح حسين كضيف شرف لاحتفالية "إحنا البهجة" التى أقيمت احتفالاً لليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، على مسرح الجمهورية تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية دكتور إيناس عبد الدايم، ممثلة فى البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر .

وبدأت الاحتفالية بفيلم توثيقي من إخراج الفنان ياسر عطية وتناول جهود وزارة الثقافة وتبنى ذوى القدرات الخاصة من خلال كل قطاعاتها، "إحنا البهجة" من إخراج عادل حسان، ديكور محمد الغرباوي، تصميم إضاءة ياسر شعلان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أشعار سامح مجاهد، تصميم استعراضات محمد ميزو، تنفيذ إخراج حازم الكفراوي، ضيق شرف الاحتفالية سامح حسين، تصميم إضاءة مصطفى عوض، مدير مسرح الشمس وفاء الحكيم .

وحضر احتفالية "إحنا البهجة" وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى، والفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبي والاستعراضية .