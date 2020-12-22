شكرا لقرائتكم خبر عن محيى اسماعيل: حبيت 4 ولم أنجب أطفال صدمة من بنات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الفنان محيى إسماعيل، عن فلسفته فى الحب خلال برنامج "صاحبة السعادة " للنجمة إسعاد يونس، قائلا: حبيت أربعة أول واحدة تركية حبيتها 40 سنة عرفتها كنت قاعد فى فندق لقيتها بتقولى بتعرف تعوم قولتلها اه طبعا زقتنى وكنت هغرق وأربعة أنقذونى، وتوفيت من ٣ سنين.

وتابع "تانى واحدة حبيتها، من ألمانيا اتعلمت منها كل شىء حضارى، وتالت واحدة حبيتها سودانية والرابعة مراتى قعدت معاها 10 سنين ولم ينتج أطفال بناء صدمة جاتلى من بنات مصر لأن الشقة من حق الزوجة والراجل لما يحب يفقد المنطق".

واستطرد: قريت فى تاريخ العظماء أن معظم العظماء أوقعتهم النساء، وبرج العقرب فى العواطف لا يرحم الحياة، امرأة وليست رجل، وأقلب عندما يستزفنى إنسان".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، في الساعة الحادية عشر مساء