شكرا لقرائتكم خبر عن إميتاب باتشان x صورة نادرة من أيام الطفولة بالأبيض والأسود مع شقيقه الأصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم الهندى اميتاب باتشان، متابعيه على موقع انستجرام بصورة له من أيام الطفولة، حيث جاءت الصورة بالأبيض والأسود، وكان معه بها كلاً من شقيقه الأصغر، بالإضافة إلى والدته، مثلما ظهر في الصورة الذى كتب بخصوصها: "تلك الأيام حينما كنت تضطر لتصوير نفسك عبر الكاميرا، مع أخى الأصغر والقميص المشجر الذى ارتديه".



اميتاب باتشان

وحرص أسطورة السينما الهندية والعالمية أميتاب باتشان، على استعادة ذكرياته بصورة من دولاب الذكريات، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صورة يظهر من خلالها وهو يرتدي بدلة باللون الأبيض، وهو يقف أمام إحدى السيارات الفارهة، والتي تبدو وكأنها جزء من جلسة تصوير خضع لها آنذاك على شواطئ مدينة مومباي في الهند.

وأعلن أميتاب باتشان، منذ فترة عن شفائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد أجريت اختبار فيروس كورونا "كوفيد 19" والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة"، مؤكداً على مشاركته فى تصوير الموسم الـ12 من حلقات برنامج KPC من منزله إثر جائحة كورونا المستمرة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا فى يوليو الماضى، وكتب أميتابتشان على حسابه بموقع إنستجرام قائلا "لقد بدأت العودة إلى العمل بتصوير الموسم الـ12 من برنامج KPS.

يذكر أن نجم بوليوود الشهير إميتاب باتشان، حصد عدد كبير من الجوائز العالمية طوال مسيرته الفنية، ومن أبرز هذه الجوائز "Annual Central European Bollywood Awards " و " Apsara Film Producers Guild Awards " و " Asian Film Awards "، و غيرهم.