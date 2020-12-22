شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تشارك في مسلسل "اللي ملوش كبير" مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة دنيا عبد العزيز في أحداث مسلسل "اللي ملوش كبير" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وتبدأ دنيا تصوير مشاهدها مع بداية انطلاق التصوير.
وفى سياق آخر، كرمت دنيا عبد العزيز من الفنان الكبير محمد صبحى، وحصلت علي جائزة الإبداع الفنى بعنوان 50 عامًا من الابداع، فى احتفالية كبيرة اقامها صبحى لمجموعة كبيرة من الفنانين فى مسرحه بمدينة سنبل .
دنيا عبد العزيز قدمت أخر أعمالها مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وأخرون، تأليف واخراج محمد سامى .
يشار إلي أن مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغنى، وأخرون، إخراج مصطفى فكرى.
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