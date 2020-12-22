شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح ومريم الخشت ينضمان لمسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنانان أحمد خالد صالح ومريم الخشت لبطولة مسلسل " قصر النيل" بطولة دينا الشربينى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج خالد مرعى.

ويعقد فريق العمل حاليًا جلسات عمل بقيادة المخرج للاستقرار على التفاصيل الأخيرة للمسلسل والشخصيات الرئيسية، قبل انطلاق التصوير المقرر له مطلع شهر يناير علي اقصى تقدير.

وكانت الشركة المنتجة تعاقدت مع النجمة ريهام عبد الغفور، إذ تجرى حاليًا إبرام باقى التعاقدات، حيث يتبقى أكثر من شخصية من المقرر التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة.

يشار إلي أن آخر أعمال دينا الشربينى، زى الشمس، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، وعلي قاسم، وعدد كبير من الفنانين.