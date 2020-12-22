شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المسارح المقام عليها عروض المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 13 وبدأت عروضه المسرحية التي تصل إلى 30 عرضا مسرحيا على 14 مسرحا من مسارح مصر ومن المسارح المقام عليها العروض دار الاوبرا المصرية (المسرح الكبير) ومسرح مركز الهناجر للفنون ومسرح الشباب العائم ومسرح السلام ومسرح البالون ومسرح الغد ومسرح اوبرا ملك والمسرح القومي ومسرح الجمهورية ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح مركز الجيزة الثقافي ومسرح الطليعة ومسرح العرائس ومسرح متروبول.

المهرجان القومي للمسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة، وهومهرجان قومي سنوي لعروض المسرح المصرى بكافة أنواعه باسم (المهرجان القومي للمسرح المصرى)، ويستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن الشخصية المصرية. ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق, وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكرياً و أدائياً وتقنياً، من أجل المشــــاركة في صنـــــــاعة مستقبل أفضل للوطن.

وتقام دورته الـ13 فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، وتحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.