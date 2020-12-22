شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يشيد بأداء كارمن سليمان لأغنية "محسود" بعد مشاركتها التحدى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الهضبة عمرو دياب بغناء المغنية كارمن سليمان لأغنية محسود بعدما دخلت في التحدى الذى أطلقه الهضبة خلال الأيام الماضية، ما ان طرح البرومو وطلب من الجميع المشاركة في التحدى بغنائه، مم دفع عددا كبيرا من النجوم للمشاركة خلال التحدى.

بعدما طرحت كارمن مقطعا من الأغنية بصوتها، علق الهضبة على تويتر ورد بإعادة نشر الفيديو وكتب : " الله الله الله ايه الحلاوه دي ياكارمن".



عمرو دياب يشيد بأداء كارمن سليمان

تفاعل عدد كبير من نجوم الأغنية والفن، مع أغنية "محسود على عودك يا جميل"، وشاركوا الهضبة عمرو دياب الغناء، وهو ما جعلها تتصدر تريند تويتر في مصر والوطن العربى بعد دقائق فقط من طرحها على صفحات مواقع التواصل، لتحدث ثورة جديدة فى طريقة تقديم الأغنية وهى الفكرة التى نجح من خلالها الهضبة فى الترويج لألبومه.

وخاض عدد كبير من الفنانين، التحدى مع الهضبة عمرو دياب وشاركوه الغناء، منهم رامى صبرى وأحمد جمال ومحمود الليثى ومحمد محسن وأحمد حاتم وأيمن بهجت قمر.

وقال الإعلامى عمرو أديب، أن الفكرة التي طرحها الهضبة عمرو دياب بطرح كوبليه من أغنية محسود، ليتفاعل معها الجمهور، نجحت في خلق حالة فنية جميلة من خلال فكرة ذكية للترويج للألبوم.

وكان الهضبة قد وجه رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم، ونشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته "محسود" ، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".