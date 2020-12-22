شكرا لقرائتكم خبر عن أطرف مواقف وتعليقات محيى إسماعيل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر الفنان محيى إسماعيل بمواقفه وتعليقاته الطريفة التى تجعله محط الأنظار دائما وحديث رواد السوشيال ميديا باستمرار، كما اشتهر بإفيه "ها أيه تانى" الذى تم استخدم فى الكثير من صور الكوميك وما زال أيقونة فى عالم الصور الساخرة حتى الآن.

ومن مواقفه الطريفة ظهوره فى مهرجان الجونة على السجادة الحمراء بالترينج وخلال التصوير طلب منه مصور الرجوع للخلف حتى يستطع تصويره ليداعبه قائلا: "أنت مخرج؟.. على الله تصور وحش"

وتعرض محيى إسماعيل أيضًا لموقف محرج فى مهرجان الجونة بعد طلب المصورين منه الرجوع خطوة للخلف، ورغم تعنيفه قائلاً: "محدش يقولى ارجع ورا"، إلا أنه بعد تنفيذ مطلبهم اصطدمت قدمه فى الحاجز وكاد أن يسقطه أرضا.

ومن تعليقات محيى إسماعيل بعد تصدره التريند أكثر من مرة: "عندى صفحة على الفيس بوك، ولكن لا أتابع إلا قليلاً من الوقت، وما بردش على حد أبدًا، حتى لا أبدد طاقتى، وقتى للعمل فقط، وأقسم بالله العظيم أنا معرفش يعنى إيه كوميكس ومعرفش يعنى إيه تريند".

ويستضيف برنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، في حلقة اليوم الإثنين، الفنان محيى إسماعيل، في حلقة مختلفة ويكشف محيي إسماعيل عن شعاره في الحياة، ويكشف عن روايته الجديدة، ورأيه فى المراة، حيث أشار إلى أن إسعاد يونس هي بطلة الرواية، ويقدم فقرة طبخ خلال الحلقة.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، في الساعة الحادية عشر مساء.