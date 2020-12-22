شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تكشف عن موعد طرح أحدث كليباتها الغنائية "معذور قلبى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت المطربة نجوى كرم إلى أحدث كليباتها الغنائية حينما نشرت جزءا من الكليب وكتبت موعد طرح الأغنية، من خلال حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، وقالت: "كليب معذور قلبى سيبصر النور نهار الجمعة 25 ديسمبر الساعة 7 بتوقيت بيروت (8 بتوقيت السعودية)".

من ناحية أخرى أعلنت نجوى كرم، فى وقت سابق عن حفلها الغنائى فى دبى بالعام الجديد مع النجم ماجد المهندس، ونشرت نجوى صورة بوستر الحفل عبر حسابها على تويتر، وكتبت على الصورة قائلة: "يوم 15 يناير فى مركز دبى التجارى العالمى".

وأحيت نجوى كرم الشهر الماضى، حفلا غنائيا، وذلك فى دبى، وقدمت شمس الأغنية العربية توليفة غنائية مميزة من أبرز أغنياتها على مدار ساعة ونصف من عمر الحفلة، التى شهدت حضورا جماهيريا كامل العدد، ووصفتها بـ الاستثنائية والمنتظرة، إذ تعد أول إطلالة جماهيرية لها بعد غياب قرابة السنة منذ آخر حفل لايف لها، وأول حفل غنائى يحضره الجمهور منذ ظهور الوباء العالمى الذى فرض التباعد الاجتماعى وعزلة البشر وإلغاء الحفلات والمهرجانات الفنية حول العالم.



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يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.