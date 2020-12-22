شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: أمى هى قدوتى وبنتى خلتنى بخاف أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة كندة علوش، أكتر حاجة نفسى أغيرها في نفسى إنى متسرعة ومندفعة، وأكتر حاجة بحبها جدا هي إنى بحب أتعلم كل شوية أكتر، وبالأخص بحب أتعلم لغات كتير، ونفسى أتعلم اللغة الإسبانية والإيطالية.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "its show time"، للإعلامية مها الصغير، المذاع على قناة Cbc، بنتى غيرت فيا حاجات كتير، أهمهم خلتنى صبورة أكتر وخلتنى أتعامل بجدية، وبقيت بخاف أكتر لأنى كنت شخصية مش بخاف، وبقت جوايا عواطف زيادة بسببها، وخليت كل حاجة في حياتى أحلى، أما قدوتى في الحياة هي أمى.

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" إخراج أحمد حسن ويشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وتدور الأحداث حول الشيف عاليا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.



















