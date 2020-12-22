شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل: كلت ضفادع لقيتها حلوة ومقرمشة وافتكرتها عصافير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محيى إسماعيل، بطل روايتى المخبول انتى يا "إسعاد" البطلة وأحمد حلمى ومنى زكى وحسين فهمى و "أنا معاكم" وبطلة الرواية تعيش بشكل بسيط وتنقذ وطن بأكمله ودورك فى الرواية تاخدى عليه الأوسكار.

وأوضح محيى اسماعيل، خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة"، للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc، أكلت قواقع فى فرنسا وكان عزمنى عليها فاروق حسنى وأكلت ضفادع وبعد ما أكلتها قولتلهم دى عصافير بس كانت مقرمشة وحلوة، وأغرب حاجة كلتها كان بيض بالعجوة.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، في الساعة الحادية عشر مساء