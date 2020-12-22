شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: جاتلى رسايل من ستات بتدعيلى "أخلّف" بسبب "ضى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة كندة علوش، لما جالى حكاية "ضى القمر" وقريته لقيت السكريبت جميل جدا ومكتوب بحساسية رهيبة في إطار درامى مشوق، وانه بيسلط الضوء على مشكلة عدم الإنجاب الفكرة كانت عجبانى جدا.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "its show time" للإعلامية مها الصغير، المذاع على قناة Cbc، أنا أعرف سيدات كتير عانيت مع مشكلة عدم الإنجاب، وحاولوا بشتى الطرق في حلها، وتلقيت ردود فعل فظيعة لم أكن أتخيلها، كان بيجيلى رسايل منا لسيدات بيستشيرونى في أسئلة طبية وكأنى خبيرة، وفيه ناس كانت بتبعتلى رسايل بيقولولى بنصلى ليكى وبندعيلك أنك تحملى وتخلفى.

وتابع، أنا مع المسلسلات اللى هي فورمات قصيرة 10 إلى 13 حلقة؛ لأن مفيش إطالة ورغى وحشو، كأنك بتتفرجى على فيلم سينما، وفى العموم التنوع حلو بأن يكون في مسلسلات بعدد حلقات كثيرة وأخرى قليلة، ولكن بقى في أفكار جديد قدرت تحقق نجاحات الفترة دى.

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" إخراج أحمد حسن ويشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وتدور الأحداث حول الشيف عاليا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.



















