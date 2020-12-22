شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل: كتبت رواية من 20 سنة تنبأت بالثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محيى إسماعيل، طول عمرى حاطت الرسول مثال وقدوة ليا، ولا أتنازل عن طموحى منذ صغرى، وتعلمت فلسفة الولا حاجة وجالى إغراءات كثيرة ورفضتها، واستطرد: مش بحب المسلسلات مطلقا ومش عايز اشترك فى مسلسلات، وعندى أكل عيش تانى وهو وعندما أنشر روايات فى الخارج دخل بحوالى 25 ألف جنيه، والناشرين بيضحكوا عليا فى مصر وفى رواية كتبتها من ٢٠ سنة وتنبأت بالثورة، وكله صح فى الرواية وكسرت الدنيا فى الدول العربية وهنا مخدتش ولا مليم.

وأضاف محيى إسماعيل، خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة"، للنجمة إسعاد يونس، أنا أمتلك الأيام والنوم راحة للأعصاب والجسم ويتم تجديد الأنسجة، وقعدت 7 أيام نايم وفضلت صاحى عشان أجيلك، أنا درست اليوجا، وهى علاج لأشياء كثيرة، وتعلمت فلسفة الاستغناء.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، فى الساعة الحادية عشر مساء.