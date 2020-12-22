شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس ترحب بـ محيى إسماعيل فى برنامجها..والأخير يرد:طول عمرى كلامى عميق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس، بالفنان محيى إسماعيل فى برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة dmc قائلة:"القيصر عمل معايا حلقة من 6 سنين ولسة تريند لحد دلوقتى، الراجل ده فى عالم لوحده وحالة فريدة، وبيطلع تريند على طول بعد الكلام اللى بيقوله فى أقل من الثانية، وكل جملة بيقولها تريند، وكلامه تريند مبدع السيكو دراما تريند طول ما هو بيتنفس".

ورد عليها الفنان محيى إسماعيل فى بداية الحلقة:"طول عمرى بقول كلام عميق، كنت فى رحله لبنسلفانيا وقبلت الراحل أحمد زويل، وعزمنى على الغداء وقالى أنت راجل عادى، وهو اللى دفع فلوس ساعتها".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، في الساعة الحادية عشر مساء