شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل يرتدى بطانيتين ويطبخ "أرنب" لإسعاد يونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطل الفنان محيى إسماعيل، بمظهر غريب وكوميدى خلال فقرة الطبخ ببرنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc.
وقال محيى، أنا بلبس بطانيتين فصلتهم عشان أقف بيهم فى المطبخ أطبخ، روحت للخياط قولتله فصلى بطانيتين دول وفصلتهم بـ300 جنيه بطبخ بها وأدفى بها وبقعد بها، وبعد ذلك قام بطهى "أرنب" خلال الفقرة.
يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، في الساعة الحادية عشر مساء
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