شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل: بعد الإخوة الأعداء قعدت فى البيت 4 سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الفنان محيى إسماعيل، عن كيفية قضاء وقته خلال برنامج " صاحبة السعادة"، للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc، قائلا: "أول ما بصحى باخد حبه ثوم على الريق ثم مساج على كرسى مخصص للمساج وبعد كده بدخل المطبخ ولو مفيش فلوس لازم يبقى عندى اكتفاء ذاتى بالأكل الموجود فى الثلاجة والنوم راحة للأعصاب وللجسم، وبعد الستين من حقى أنقذ جهاز المناعة.

وتابع محيى: "بعد الإخوة الأعداء فضلت 4 سنين مشتغلش، وقعدت أدور فى البيت عن اللى أثروا فى الإنسانية أديسون وغاندى وكنت عاوز ألاقى اللى عمل "الكابنيه".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الإثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، في الساعة الحادية عشرة مساء.