شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وهنا الزاهد يحتفلان بعيد ميلاد نجلاء فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من النجمات على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة نجلاء فتحى الذى تزامن مع اليوم الـ 21 من شهر ديسمبر، مثلما حصل مع الفنانة إلهام شاهين حين نشرت صورة لنجلاء فتحى وكتبت: "كل سنة وأحلى وأجدع وأجمل زهرة بخير.. كل سنة وأصدق فنانة وأطيب إنسانة بخير.. حبيبتى الغالية جدًا جدًا نجلاء فتحى.. بحبك وأتمنى لك كل السعادة".



الهام شاهين على موقع انستجرام

فى حين اكتفت الفنانة هنا الزاهد بنشر صورة للفنانة نجلاء فتحى، وعلقت عليها بمناسبة عيد ميلادها بكتابة: "أيقونة جميلة".



هنا الزاهد

من ناحية أخرى وعلى مدار سنوات طويلة ظلت النجمة الكبيرة نجلاء فتحى تحتل مكانة كبيرة فى قلوب الجاهير المصرية والعربية، كما استطاعت أن تظل رمزا للأنوثة والرومانسية الحالمة، وبعدها تحولت إلى رمز للمرأة القوية.

ولدت باسم "فاطمة الزهراء" فى يوم المولد النبوى الشريف عام 1951 لأسرة تقطن فى حى مصر الجديدة بالقاهرة، وتحتفل اليوم بعيد ميلادها.

تزوجت نجلاء في حياتها 4 مرات، المرة الأولي كانت عام 1969 وهي في سن المراهقة ولم يتعد عمرها 18 عاما من المهندس أحمد عبد القدوس نجل الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس، وكان الزواج سريًا خوفا من رفض الأهل، وسرعان ما انهارت العلاقة، وحدث الانفصال بعد عام واحد.

فى سن الـ 15 عاما، اكتشفها المنتج عدلى المولد بالصدفة بعد أن رآها بالإسكندرية، وعرض عليها العمل للمرة الأولى بالسينما، وبعدما استشارت العندليب عبد الحليم حافظ الذى كان صديقا مقربا للأسرة حتى قبل أن تعمل نجلاء فتحى بالتمثيل، والذى شجعها على اتخاذ القرار، واختار لها اسمها الفنى نجلاء، وهو اسمها الذى عرفت به بقية حياتها، وبالفعل قامت بدورها الأول فى فيلم "الأصدقاء الثلاثة" عام 1966 مع أحمد رمزى وحسن يوسف ونبيلة عبيد فى دور صغير.