شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب ذوى القدرات الخاصة يتألقون فى "إحنا البهجة" على مسرح الجمهورية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "إحنا البهجة" أقيمت احتفالية اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، والتى نظمتها وزارة الثقافة تحت رعاية دكتورة إيناس عبد الدايم ممثلة فى البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوى القدرات الخاصة.

وقد أقيمت احتفالية "إحنا البهجة" على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان أشرف زكى، والفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

وبدأت الاحتفالية بفيلم توثيقي من إخراج الفنان ياسر عطية وتناول جهود وزارة الثقافة وتبنى ذوى القدرات الخاصة من خلال كافة قطاعاتها، "إحنا البهجة" من إخراج عادل حسان، ديكور محمد الغرباوي، تصميم إضاءة ياسر شعلان ،موسيقى وألحان أحمد الناصر، أشعار سامح مجاهد، تصميم استعراضات محمد ميزو، تنفيذ إخراج حازم الكفراوي، ضيق شرف الإحتفالية سامح حسين، تصميم إضاءة مصطفى عوض، مدير مسرح الشمس وفاء الحكيم .