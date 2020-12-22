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بول ماكرتنى يعيد اكتشاف نفسه ويتحول لفرقة موسيقية كاملة بكليب Find My Way

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت النجم العالمى بول ماكرتنى، أنه قادر على اكتشاف نفسه من جديد، وأداء العديد من الأدوار الموسيقية فى نفس الوقت وهو ما حدث بكليبه الأخير "Find My Way" .

 

قدم بول ماكرتنى كل مهام فرقة موسيقية كاملة وذلك فى كليب "Find My Way" الذى طرحه مؤخرا على قناته بموقع " يوتيوب " حيث ظهر مكارتنى عضو فريق " البيتلز " السابق وهو يغنى و يعزف على كل آلة موسيقية فى الأغنية بما فى ذلك الجيتار والطبول والبيانو، وهو ما ظهر فى مجموعة من اللقطات التى سجلتها 46 كاميرا، وذلك حسب موقع " ام ان أى " .

وأغنية " Find My Way" هى أول أغنية يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من أحدث ألبوم لمكارتنى "McCartney III" .

كلمات احدى مقاطع الأغنية :

Verse 1

Well I can find my way

I know my left from right

Because we never close

I’m open day and night

 

Verse 2

I know my way around

I walk towards the light

I’m open round the clock

I don’t get lost at night

 

Middle

You never used to be

Afraid of days like these

But now you’re overwhelmed

By your anxieties

Let me help you out

Let me be your guide

I can help you reach

The love you feel inside

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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