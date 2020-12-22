بول ماكرتنى يعيد اكتشاف نفسه ويتحول لفرقة موسيقية كاملة بكليب Find My Way

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت النجم العالمى بول ماكرتنى، أنه قادر على اكتشاف نفسه من جديد، وأداء العديد من الأدوار الموسيقية فى نفس الوقت وهو ما حدث بكليبه الأخير "Find My Way" .
قدم بول ماكرتنى كل مهام فرقة موسيقية كاملة وذلك فى كليب "Find My Way" الذى طرحه مؤخرا على قناته بموقع " يوتيوب " حيث ظهر مكارتنى عضو فريق " البيتلز " السابق وهو يغنى و يعزف على كل آلة موسيقية فى الأغنية بما فى ذلك الجيتار والطبول والبيانو، وهو ما ظهر فى مجموعة من اللقطات التى سجلتها 46 كاميرا، وذلك حسب موقع " ام ان أى " .
وأغنية " Find My Way" هى أول أغنية يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من أحدث ألبوم لمكارتنى "McCartney III" .
كلمات احدى مقاطع الأغنية :
Verse 1
Well I can find my way
I know my left from right
Because we never close
I’m open day and night
Verse 2
I know my way around
I walk towards the light
I’m open round the clock
I don’t get lost at night
Middle
You never used to be
Afraid of days like these
But now you’re overwhelmed
By your anxieties
Let me help you out
Let me be your guide
I can help you reach
The love you feel inside
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